Calciomercato Juventus, Haaland ha deciso: ecco la destinazione preferita

La Juventus è accostata a diversi big sul calciomercato, tra cui anche Erling Haaland. Le ultime novità sulla punta e sulla sua futura destinazione

La Juventus è arrivata in una fase decisiva della sua stagione. I bianconeri sono in corsa sia in campionato che in Champions League, ma non possono permettersi ulteriori passi falsi per raggiungere gli obiettivi stagionali. La Vecchia Signora, però, finora ha mostrato alcune lacune quest’anno in diversi reparti e molti si interrogano sul possibile arrivo di un bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo.

Uno dei principali nomi e che stuzzica puntualmente l’attenzione dei tifosi è Erling Braut Haaland. Anche quest’anno sta dimostrando tutte le sue qualità sia in Bundesliga che in Champions League, mettendo a segno un numero enorme di gol e attirando di conseguenza l’interesse dei maggiori club internazionali. Di certo, quindi, i bianconeri non sono soli nella corsa al calciatore, anzi sono molte le big pronte a contenderselo nei prossimi mesi. Di seguito le ultime novità in ottica calciomercato e la sua possibile destinazione futura.

Calciomercato Juventus, Haaland ha una preferenza per il suo futuro: la scelta

Secondo gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’Inghilterra, la Juventus dovrà sicuramente fronteggiare Manchester United e Liverpool nella corsa al calciatore, come riporta il ‘Daily Star’. In generale, i potenziali club che potrebbero ingaggiare il bomber sono in tutto sei. Haaland sarà, dunque, uno dei pezzi pregiati del mercato, ma avrebbe già una preferenza per il suo futuro. La sua volontà, infatti, pare sempre più orientata al Real Madrid. I Blancos da mesi sono sulle tracce del calciatore, tentando di impostare l’operazione con il Borussia Dortmund.

Il costo del calciatore non è certamente accessibile per tutti i club. Ha una valutazione di 120-130 milioni di euro: è cresciuta ulteriormente in questa stagione dopo le ottime prestazioni in Bundesliga come in Europa. Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2024, ma nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 75 milioni a partire dal 2022. Vedremo dunque se il suo destino sarà in Spagna e verrà rispettata la volontà del calciatore, con buona pace della Juventus.