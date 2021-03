Calciomercato Juventus, scambio shock per De Ligt | C'è Werner

La Juventus potrebbe cedere De Ligt: il Chelsea è molto interessato e sembra avere le idee chiare per abbassare le pretese

La Juventus sta attraversando un momento difficile a livello economico. A gennaio non sono arrivati nuovi innesti, anche se Andrea Pirlo aveva bisogno di un attaccante. L’estate scorsa sono arrivati giocatori molto giovane come Weston McKennie -già esercitato il riscatto-, Federico Chiesa e Kulusevski. Ma qualcosa s’era già iniziato a intravedere nell’estate 2019, con l’arrivo di De Ligt dall’Ajax, uno dei migliori difensori centrali d’Europa della nuova generazione. E questo il Chelsea lo sa bene. I Blues ha ingaggiato Thomas Tuchel al posto di Frank Lampard, che si è rivelato un flop nonostante il mercato condotto l’anno scorso.

Juventus, Chelsea su De Ligt: Werner nello scambio

La Juventus non vorrebbe privarsi di De Ligt. Sa che è difficile trovare un difensore come lui in giro per il mondo, ma tutti i giocatori hanno un prezzo. Il club bianconero ha pagato 85 milioni di euro all’Ajax per l’olandese, e per cederlo ne vorrebbe almeno 90. Thomas Tuchel per continuare con la difesa a tre ha bisogno di un giocatore di livello internazionale e De Ligt sarebbe in cima alla lista dei suoi desideri.

Tuttavia, il Chelsea ha bisogno di abbassare le pretese della Juventus. Soprattutto perché la pandemia ha danneggiato le casse dei Blues come quelle degli altri club europei. Dunque, l’allenatore tedesco inserirebbe delle contropartite tecniche per arrivare a De Ligt. Si tratta di Timo Werner, che ha segnato solo 5 gol in Premier nonostante gli oltre 50 milioni spesi per il suo cartellino. L’altro giocatore è N’Golo Kanté, che non fa impazzire Tuchel e che da tempo è il ‘sogno’ di mercato di Conte, quindi dell’Inter.