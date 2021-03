La Juventus è pronta ad affondare il colpo decisivo per un nuovo acquisto in difesa: il giocatore dice addio all’Arsenal che ha già il sostituto

La Juventus studia il mercato a caccia di possibili occasioni in vista della finestra estiva. La società bianconera è conscia del fatto che la rosa va ampliata in quasi tutti i reparti per poter tornare subito ad eccellere. In Italia e in Europa. Tra gli obiettivi della ‘Vecchia Signora’ c’è anche un terzino che possa garantire un’alternativa valida a Danilo, senza dover arretrare Cuadrado, sempre letale quando gioca più avanzato.

Calciomercato Juventus, Bellerin chiede la cessione all’Arsenal

La società bianconera ha in mente diversi nomi, ma da tempo l’attenzione è focalizzata su Hector Bellerin, terzino classe 1995 di proprietà dell’Arsenal. Il giocatore – cresciuto nelle giovanili del Barcellona – è stato prelevato dai Gunners nel 2011 e da lì non ha più lasciato Londra, eccezion fatta per una parantesi in prestito al Watford. Giunto alla settima stagione nella capitale inglese, il calciatore è pronto a nuove sfide ed avrebbe chiesto la cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinforzo dalla Serie A | Due giovani e cash

Bellerin – che ha un contratto in scadenza nel 2023 – avrebbe trovato un accordo con l’Arsenal per separarsi a fine stagione. Protagonista di tre assist e un gol in 22 presenze in Premier League, i ‘Gunners’ non vogliono andare contro la sua volontà ed hanno già individuato il possibile sostituto. Secondo quanto riferische ‘The Sun’, infatti, l’Arsenal ha riacceso i suoi interessi per Tariq Lamptey.

Calciomercato Arsenal, individuato il sostituto di Bellerin

Giovane promessa del calcio inglese, classe 2000, Lamptey ha un contratto con il Brighton fino al 2025 ed ha da poco rinnovato il suo rapporto con il club. La formazione milita in Premier League, ma difficilmente potrebbe respingere il fascino di una chiamata da parte dell’Arsenal. Se l’affare dovesse andare in porto, si aprirebbe un’autostrada tra Bellerin e la Juventus, pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Monchi lo scambia in A | Juventus e Inter avvisate

La trattativa, però, non è semplice. L’Arsenal chiede per Bellerin una cifra intorno ai 30-35 milioni. Un valore non indifferente per un terzino già nel giro della nazionale spagnola (4 presenze). Le condizioni per impostare la trattativa ci sono e la volontà del calciatore di andare via potrebbe facilitare le operazioni. La Juventus resta più vigile che mai.