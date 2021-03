L’Inter vive un buon momento sul campo ma non dall’esterno: c’è la bomba dalla Spagna riguardo il futuro di Hakimi

È periodo davvero importante quello che sta vivendo l’Inter sul campo, visto che i risultati positivi ottenuti in questi mesi di campionato hanno permesso di raggiungere la vetta della classifica e quest’oggi può esserci anche un incremento del vantaggio sulla seconda. In caso di vittoria contro il Parma, infatti, potrebbe esserci addirittura il +6 rispetto al Milan che insegue e +10 sulla Juventus, che occupa attualmente la terza posizione in classifica anche se ha una gara in meno rispetto alle altre.

La compagine allenata da Antonio Conte era partita nel peggiore dei modi perdendo prima la Champions League già ai gironi (con l’ultimo posto e conseguente eliminazione anche dall’Europa League) e poi il ko in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. Questi risultati hanno obbligato la ‘Beneamata’ a concentrarsi solo sul campionato e i risultati sembrano più che positivi.

Calciomercato Inter, pericolo Hakimi: può partire già nella prossima estate per tornare al Real Madrid

Mentre la squadra vive un buon momento ed è concentrata solo sul campo, continuano ad esserci dubbi riguardo la situazione attuale della dirigenza. Secondo quanto riportato dalla Spagna, infatti, non sarebbe stato ancora pagato neanche un euro al Real Madrid per il trasferimento di Achraf Hakimi e per questo potrebbero esserci delle ripercussioni riguardo il suo acquisto.

Secondo ‘Fichajes.net’, l’Inter deve pagare almeno una quota dell’acquisto del marocchino entro la fine di marzo per provare a trattenerlo, e se non dovesse riuscirsi potrebbe esserci una perdita importante. Potrebbe partire un big in direzione Madrid o comunque lo stesso Hakimi potrebbe terminare la sua avventura in nerazzurro già in estate per rientrare al Real.

Sarebbe sicuramente una perdita importante per Antonio Conte, che vede in Hakimi l’esterno perfetto per la fascia destra del suo 3-5-2. Dalla Spagna hanno lanciato la bomba, ora bisognerà vedere se la situazione è davvero così critica o la società è già pronta a sistemare la questione.