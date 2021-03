Si gioca la 25esima giornata di Serie A nel turno infrasettimanale: due infortuni durante i match per due big italiane

La Serie A vive la sua 25esima giornata nel primo turno infrasettimanale del 2021. Il Milan affronta l’Udinese a San Siro per dare continuità alla vittoria contro la Roma, e proprio i giallorossi sono ospiti della Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi. Per Stefano Pioli e Paulo Fonseca però arriva una tegola improvvisa. Infatti nel Milan a fine primo tempo Sandro Tonali è costretto a dare forfait, lasciando il posto a Meite si pensa per un problema muscolare. Mentre nella Roma al minuto 62′ Jordan Veretout cade a centrocampo e chiede la sostituzione. Per lui sembrerebbe essere un problema al flessore a costringerlo ad alzare bandiera bianca.

Potrebbe interessarti anche >>> Fiorentina-Roma, ancora escluso | Confronto con Fonseca

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, Raiola offre il difensore | La risposta del Barcellona

Milan e Roma, piove sul bagnato: due infortuni pesanti per Pioli e Fonseca

Continuano le difficoltà per Milan e Roma, due squadre che si sono scontrate domenica sera con la vittoria dei rossoneri. Quest’oggi affrontano rispettivamente Udinese e Fiorentina, e la squadra di Stefano Pioli e sotto per 0-1, mentre i giallorossi pareggiano 1-1 contro i viola.

I rossoneri, proprio come i giallorossi, continuano ad avere le infermerie piene. A peggiorare la situazione per la squadra di Pioli però arriva l’infortunio di Sandro Tonali, sostituito all’intervallo con l’ingresso di Meite. Ancora poco chiara la motivazione del cambio, ma forse un problema muscolare per lui. Sembra più seria la situazione di Jordan Veretout nella Roma, anche lui sostituito nel secondo tempo. Infatti però lui sembrerebbe essere un problema al flessore, ed esce dal campo portato a spalla dai medici giallorossi.