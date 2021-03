Il tecnico del Milan parla al termine della partita contro l’Udinese: svelate le condizioni di Sandro Tonali dopo l’infortunio

Brusca frenata per il Milan nel turno infrasettimanale di Serie A. Nella 25esima giornata i rossoneri si fermano sull’1-1 contro l’Udinese, con un pareggio raggiunto solamente in extremis. Infatti a passare in vantaggio al minuto 68′ è la squadra bianconera, grazie al gol di testa di Rodrigo Becao, che punisce il Milan come lo scorso anno. Il gol del pari arriva solamente nel settimo minuto di recupero, grazie ad un’ingenuità di Stryger Larsen che colpisce il pallone di mano in area e concede il rigore ai rossoneri, realizzato da Kessie. Al termine del match parla il tecnico Stefano Pioli, che spiega le condizioni di Sandro Tonali, uscito nell’intervallo.

Milan-Udinese, Pioli su Tonali: “È uscito per precauzione”

Al termine della partita contro l’Udinese il tecnico del Milan, Stefano Pioli, viene intervistato dai microfoni di ‘Sky Sport’ e dichiara: “Ci aspettavamo di più, è normale. È stata una gara diversa da quella di domenica, l’avversario era molto chiuso e serviva più ritmo e qualità”. Poi sulle assenze e la prestazione di Leao: “Oggi avevamo caratteristiche diverse in campo. Gli attaccanti di oggi sono più portati ad attaccare lo spazio. Un Ibrahimovic o Mandzukic ci avrebbero aiutato sui palloni in area”. Sulle condizioni di Sandro Tonali, uscito all’intervallo, afferma: “Tonali è uscito in modo precauzionale per una contrattura. Gli altri sono da valutare, difficile recuperino per domenica”. Infine sulla sconfitta che arriva dopo la vittoria con la Roma: “Dubbi non ci sono. Il modo di stare in campo e le idee sono belle chiare. Oggi siamo stati poco veloci e con poche iniziative personali per saltare l’avversario. Ma i dubbi non devono arrivare per una prestazione non ottimale. Il nostro rimpianto è aver preso gol. Usciamo delusi da questa prestazione, non possiamo essere soddisfatti quando non vinciamo. Se domenica eravamo la migliore squadra del mondo e non lo eravamo, oggi non siamo così brutti”.