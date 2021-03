L’allenatore Luigi Cagni ha rilasciato un’intervista: tra i temi trattati la situazione di Pirlo alla Juventus e di Conte all’Inter

Inter e Juventus hanno raccolto entrambe delle delusioni in questa stagione. Ci si aspettava sicuramente di più dai nerazzurri sia in Coppa Italia, che soprattutto in Champions League. L’uscita dalla competizione europea ha macchiato in modo rilevante il cammino di Conte e lasciato l’amaro nella bocca dei tifosi e della società. La Juventus, invece, ha accumulato qualche passo falso di troppo, in particolare quello contro il Porto. Il rischio di non portare a casa nessun trofeo nel primo anno di Pirlo sulla panchina bianconera è considerevole. Della situazione legata ai due tecnici ha parlato l’allenatore Luigi Cagni, intervenuto ai microfoni di CMIT TV a ‘Calciomercato.it’. “La Juventus non convince, Pirlo è in confusione. Ieri contro lo Spezia ha vinto, ma senza convincere”, dice l’ex Genoa che ha, poi, proseguito: “Nella Juventus non si vede la mano del tecnico. Non occorrono mesi per impattare una squadra: sono ‘balle’ che si raccontano, questa è la verità“.

Il Bresciano ha aggiunto: “Allenare un club come la Juventus è difficile, intendiamoci, ma Pirlo non sta dando una sua identità. La Juventus ha cambiato tantissimi moduli e tantissime volte l’undici titolare: non c’è identità. Quando, però, affidi la panchina ad un allenatore che non ha esperienza alle spalle, devi mettere in conto che vengano commessi degli errori”.

Juventus e Inter, Cagni su Conte: “Mi aspettavo qualcosa in più”

Cagni ha, poi, concluso sulla Juventus e su Pirlo: “Sarri era voluto da Paratici e Nedved, ma non dal Presidente. E quest’anno Agnelli ha messo sulla panchina un suo uomo come Pirlo. Sapendo anche che questa stagione sarebbe stata particolare. Agnelli dovrà dargli fiducia anche al termine della stagione. È giusto che resti anche l’anno prossimo, altrimenti è un errore della ‘regia’ dirigenziale. Se prendi Pirlo, devi avere la forza di supportarlo ed aspettarlo“.

Commento, infine, anche sulla situazione in casa Inter e su Antonio Conte in particolare: “Mi aspettavo che Conte potesse fare di più in questo anno e mezzo. Lo scudetto è sempre merito di chi lo vince. Suning ha speso tanto e da 12 milioni di euro a uno degli allenatori più forti in Europa, senza però che si sia avvicinato in due anni a vincere una Coppa. Avendo preso tutti i giocatori che lui ha voluto. Se vince lo scudetto va da Marotta e gli dice: ‘Voglio vincere la Champions e per riuscirci mi dovete prendere questo, questo e questo’. Probabilmente tre o quattro giocatori del Real Madrid. A quel punto da presidente risponderei: ‘Io ti do 12 milioni all’anno, qualcosa dovrai fare anche tu’. Stiamo comunque parlando di uno degli allenatori migliori in Europa, ma in questi due anni poteva fare sicuramente di più“.