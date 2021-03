La Juventus potrebbe perdere De Ligt per le prossime partite: una brutta tegola per Andrea Pirlo, ecco la situazione

La Juventus ieri ha giocato e vinto contro lo Spezia per 3-0, ma i problemi in infermeria sono ancora presenti. Nel riscaldamento è andato ko De Ligt, che aveva già subito un colpo nella trasferta di Verona, ed è subito ritornato negli spogliatoi. Al suo posto Pirlo ha mandato in campo Frabotta, insieme a Danilo, Alex Sandro e Demiral. Il difensore olandese si è recato questa mattina al J-Medical per effettuare i consueti esami al polpaccio, e nel primo pomeriggio la Juventus renderà note le sue condizioni. Sono a rischio le partite con la Lazio in campionato e soprattutto col Porto in Champions League.