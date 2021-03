Antonio Conte tiene alta la concentrazione della sua Inter in vista della trasferta di Parma di domani sera: ecco le sue parole

L’Inter è attesa ad una prova di maturità domani sera contro il Parma. Il primo posto acquisito adesso va consolidato e confermato, anche perché il Milan è a soli 4 punti di distanza e non sembra mollare la presa. Questa sera i rossoneri scenderanno in campo con l’Udinese e i nerazzurri avranno la possibilità di scendere in campo sapendo già il risultato della rivale.

La partita del Tardini non sarà semplice perché il Parma è appeso ad un filo per non retrocedere in Serie B e lo ha sottolineato lo stesso Antonio Conte in conferenza stampa:”Sarà una gara difficile, il Parma in questo anno e mezzo ci ha creato dei problemi conquistando due pareggi. E’ una squadra con una classifica pesante ma con giocatori di esperienza e qualità e un ottimo tecnico. Dovremo fare una gara di grande attenzione. In fase realizzativa dobbiamo ancora migliorare, vale per tutti, non solo per gli attaccanti. Dobbiamo essere più cinici e cattivi sotto porta”.

Inter, Conte su Sanchez e Vidal | “Sto rivedendo il vero Alexis, Arturo ragazzo generoso”

“Da qui alla fine del campionato le pressioni aumenteranno anche perché rispetto all’anno scorso quest’anno siamo in testa. Dovremo dimostrare di aver raggiunto la giusta maturità per gestirle”. Su Vidal il tecnico leccese si è espresso così: “Sta cercando di avere continuità negli allenamenti, è un ragazzo generoso ma ha avuto parecchi problemi e ha scelto di rimanere comunque a disposizione. Deve cercare di tornare al meglio della condizione, è a disposizione, può giocare mezz’ora, un minuto o non giocare”.

“La vittoria con la Juventus ci ha dato consapevolezza, l’anno scorso ci avevano battuto in entrambe le gare. E’ difficile non lasciare punti da qui alla fine perché ogni partita nasconde insidie. Ogni partita dovrà essere una finale e dovremo dimostrare di esserci soprattutto mentalmente. La differenza è che adesso non prendiamo gol mentre nella prima parte ne prendevamo parecchi”. Infine su Sanchez Conte ha detto: ” Sto rivedendo sprazzi del vecchio Alexis, è nella migliore condizione da quando è all’Inter. Lo abbiamo aspettato e adesso grazie agli allenamenti sta trovando ottime prestazioni. Lui sa che davanti ha due grandi attaccanti come Lukaku e Lautaro ma anche loro sanno che alle spalle hanno un giocatore importante che preme per giocare”.