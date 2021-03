Occasione dalla Spagna per il Milan che potrebbe inserire Romagnoli per arrivare ad un super colpo

Nelle ultime partite Alessio Romagnoli ha perso la titolarità ai danni di Tomori che convince sempre di più la società e in particolare Paolo Maldini. Le sue ultime prestazioni non hanno convinto Stefano Pioli e adesso la sua permanenza in rossonero potrebbe essere a rischio, soprattutto perché la sua partenza potrebbe favorire un colpo di mercato che fino a qualche anno fa sembrava impensabile non solo per il Milan ma per qualsiasi club italiano.

D’altro canto il talento spagnolo, Marco Asensio dopo il grave infortunio non è più riuscito a trovare la condizione giusta che gli ha permesso di esprimersi a grandissimi livelli negli anni precedenti. Era considerato dal Real Madrid e da tutti gli esperti uno dei talenti più promettenti del calcio spagnolo, ma nel calcio le cose cambiano velocemente e ad oggi non rientra più nei progetti del club.

Calciomercato Milan, occasione dal Real Madrid | 30 milioni per Asensio

Dalla Spagna filtrano notizie di un possibile addio di Asensio a fine stagione, per di più la cifra richiesta da Florentino Perez non è così alta: 30 milioni per lasciarlo partire nella prossima sessione di mercato. Nonostante i gravi problemi fisici, il classe ’96 del Real rappresenta uno dei giocatori più talentuosi del calcio europeo e per questo l’occasione per le italiane è ghiotta, soprattutto in relazione alla cifra che chiedono i blancos.

Il Milan è da sempre in ottimi rapporti con il Real e Asensio rappresenterebbe un altro tassello importante per dare continuità al progetto intrapreso dalla società rossonera indirizzato sui giovani, come dimostrano gli arrivi di Leao, Theo Hernandez, Tonali. Il Milan starebbe pensando di inserire la carta Romagnoli per riuscire a battere la concorrenza. Mino Raiola da tempo flirta con Florentino Perez per portare un suo assistito a Madrid e questa potrebbe essere l’occasione perfetta. Su Asensio c’è anche l’occhio vigile di Inter e Juventus che non staranno certo a guardare qualora si presentasse concretamente un’opportunità di mercato.