Il Milan deve guardarsi dal richiamo del Real Madrid in ottica calciomercato: gli spagnoli pensano al ritorno di un titolare e pianificano la strategia

Il Milan sta disputando un campionato al di sopra di ogni più rosea aspettativa. I rossoneri – dopo la vittoria maturata all’Olimpico contro la Roma – sono tornati in scia dell’Inter e hanno intenzione di dar battaglia per lo scudetto sino alla fine. I numeri della squadra – qualificata anche agli ottavi di Europa League – sono straordinari e ogni giocatore sta dando il suo contributo alla causa.

Calciomercato Milan, occhi su Hernandez

Tra i calciatori più positivi di questa prima parte di campionato figura Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha dimostrato sul campo di essere tra i più forti in circolazione: quattro gol e quattro assist in 21 presenze in Serie A, strapotere fisico sulla fascia, e grande crescita anche a livello difensivo grazie al meticoloso lavoro impostato su di lui da Stefano Pioli.

I numeri sono sotto gli occhi di tutti e le big del calcio europeo non girano di certo la testa dalla parte opposta. Tra le squadre che attenzionano il brasiliano c’è anche il Real Madrid, squadra dalla quale il Milan lo prelevò nell’estate del 2019. Gli spagnoli non vivono la sua cessione come un rimpianto, ma pensano che potrebbe ritornare utile alla causa tra qualche tempo.

Calciomercato, la strategia del Real Madrid per Hernandez

L’idea di mercato è precisa: secondo quanto riferisce il portale ‘DonDiario.com’, infatti, il Real Madrid ha rilanciato proprio la candidatura per Theo in vista delle prossime stagioni. Hernandez arrivò nella capitale spagnola dopo un ottimo periodo all’Alaves, venendo prontamente definito come il ‘nuovo Roberto Carlos’. La strategia sarebbe quella di riportarlo in rosa nel 2023, ad un anno dalla scadenza con il Milan, quando avrà compiuto 25 anni e sarà nella piena maturità calcistica.

Il Real Madrid è infatti attualmente coperto nel ruolo da Ferland Mendy e puntano ulla definitiva consacrazione di Sergio Reguilón, classe 1994. Nel 2022, però, scadrà il contratto di Marcelo, ormai fuori dai piani tattici di mister Zidane. Il brasiliano potrebbe lasciar spazio proprio al suo connazionale Hernandez, ricomponendo quel matrimonio che solo pochi anni fa lasciò tutti scontenti, riabilitando così il suo nome anche nella capitale spagnola.