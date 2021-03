Il Milan pianifica le mosse di mercato e pensa al dopo Ibrahimovic: l’erede dello svedese può arrivare dalla Serie A, ma c’è da battere la concorrenza della Roma

Il Milan viaggia a vele spiegate verso obiettivi inimmaginabili ad inizio campionato. Il lavoro compiuto da Stefano Pioli è sotto gli occhi di tutti: il tecnico ha riportato i rossoneri ai vertici con un’idea di gioco precisa, senza lasciare indietro nessun elemento della rosa. La squadra è tra le più giovani del campionato, ma il reparto attaccanti è da ringiovanire e la dirigenza guarda con quest’ottica al mercato.

Calciomercato Milan, l’erede di Ibra dalla Serie A

Il Milan si prepara a vivere un’estate di calciomercato da protagonista. I tifosi rossoneri sognano il colpo in attacco, in attesa di conoscere la decisione di Zlatan Ibrahimovic sul futuro: lo svedese va in scadenza a giugno e nutre dubbi sul rinnovo. La società non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio, e pensa già all’erede. Il sostituto gioca già in Serie A e può arrivare dalla Fiorentina.

Il riferimento è a Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 e con un contratto in scadenza con la ‘Viola’ nel 2023. Il serbo è tra i pochi a salvarsi in una stagione sin qui anonima della squadra di Prandelli: nove gol e un assist in 23 partite e la sensazione di essere tra i più positivi in Serie A. Il Milan è piombato sul giocatore, cercando di sfruttare gli ottimi rapporti del club toscano con l’agente, Ramadani.

Calciomercato Milan, doppio colpo dalla Fiorentina

La trattativa con la Fiorentina non si preannuncia affatto semplice: l’attaccante è valutato 30 milioni ed è corteggiato anche dalla Roma, che lo sta trattando. Questa cifra sarebbe però sufficiente per battere la concorrenza giallorossa ed aggiudicarsi le prestazioni del talento serbo per la prossima stagione. L’affare permetterebbe al Milan di riaprire i discorsi per Milenkovic, da tempo nel mirino dei rossoneri.

Il difensore classe 1997 va in scadenza nel 2022 e garantisce ormai prestazioni ad alto livello in Serie A. Il suo acquisto ben si adatterebbe al gioco del Milan che potrebbe rivalutare anche l’utilizzo di una difesa a tre come alternativa allo schieramento a quattro tanto caro a mister Stefano Pioli.