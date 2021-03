Il Milan di Stefano Pioli affronta l’Udinese di Luca Gotti in occasione del turno infrasettimanale del campionato italiano di Serie A. I rossoneri possono così vedere da vicino Rodrigo De Paul in azione, fantasista e alfiere della squadra friulana nel mirino di molti top club italiani e non solo: potrebbe essere lui il regalo per la qualificazione in Champions League?



Non c’è sosta per il Milan di Stefano Pioli che, archiviata la vittoria dell’Olimpico contro la Roma di Paulo Fonseca, affronta stasera l’Udinese di Luca Gotti in occasione del turno infrasettimanale del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, privi di Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, entrambi infortunati, puntano tutto su Ante Rebic e Rafael Leao per consolidare il secondo posto in classifica e la conseguente qualificazione in Champions League e continuare la corsa sull’Inter di Antonio Conte, impegnata domani al Tardini contro il Parma.

Proprio in ottica Champions League, il Milan può seguire da molto vicino le gesta di Rodrigo De Paul, stella dell’Udinese della famiglia Pozzo, e jolly offensivo della squadra friulana. Il giocatore argentino, arrivato in Italia dal Valencia, potrebbe proprio essere il rinforzo giusto per i rossoneri in caso di qualificazione nella massima competizione continentale.

Calciomercato Milan, obiettivo De Paul | I dettagli

Rodrigo De Paul potrebbe essere ciò che manca alla rosa del Milan per fare il definitivo salto di qualità. L’argentino può infatti anche agire da ala destra nella linea dei tre che si schierano dietro il totem, Zlatan Ibrahimovic. Le sue doti tecniche e fisiche ne fanno uno dei giocatori più ambiti della Serie A. De Paul ha infatti una valutazione di mercato che si aggira attorno ai 35 milioni di euro.

Il capitano dell’Udinese ha attirato l’interesse di molti club, italiani e stranieri, fra i quali spicca la Juventus di Fabio Paratici che, anche nella scorsa estate di calciomercato, ha provato a portare l’ex Valencia alla Continassa. Non solo, anche l’Inter segue da tempo De Paul, ed un eventuale inserimento del Milan potrebbe risultare come un vero e proprio sgarbo nei confronti dei nerazzurri.