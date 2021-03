L’ex ds della Juventus Luciano Moggi parla della sua vecchia squadra, e rivela un retroscena sull’allenatore andato via

La vittoria di ieri contro lo Spezia della Juventus, arrivata grazie all’ingresso di Morata e Bernardeschi, non mette a tacere le voci sulla squadra bianconera. Calciatori, allenatore e anche dirigenza sono messi costantemente in discussione dai tifosi e da ex addetti ai lavori. Uno su tutti: Luciano Moggi. L’ex Juve ha svelato anche qualche retroscena e dato un giudizio sul calciomercato del club di Andrea Agnelli.

Calciomercato Juventus, Moggi: “Allegri sarebbe tornato, ma aveva problemi con Paratici”

Nella lunga intervista che Luciano Moggi ha concesso ai microfoni di Radio Amore Campania, l’ex dirigente sportivo bianconero ha raccontato un inedito punto di vista sul ritorno sulla panchina della Juventus di Massimiliano Allegri.

L’ex allenatore dei bianconeri, infatti, secondo quanto rivelato da Moggi sarebbe voluto tornare a Torino, ma c’è stato qualche intoppo. “È andato via perché non andava d’accordo con Paratici, che ha la delega allo sport – ha raccontato -. C’erano attriti tra loro. Allegri sarebbe anche tornato, ma dovevano mandare via Paratici“. Non solo, in merito alla situazione che sta vivendo la Juventus, ha aggiunto: “Per me è stato un errore clamoroso mandare via uno che aveva in mano le corde vocali della squadra. Con Allegri la Juventus, a Verona, avrebbe vinto la partita 1-0“.

Il problema, però, per il dirigente sportivo non è da riscontrare nell’attuale tecnico della Vecchia Signore, Andrea Pirlo: “Impreparato? C’è un discorso da fare, si è trovato in mano giocatori non richiesti. L’unica critica da fargli è perché abbia accettato. Prendi il centrocampo che gli è stato dato, ha tre mediani e una mezzala che è un lumacone, non gioca mai“.

E proprio sul centrocampo ha detto anche che “è un problema abbastanza serio. Il giro palla dei bianconeri è molto lento, soprattutto quando gioca Arthur“. Ha dato poi un giudizio anche sugli altri interpreti della metà campo: “Rabiot è eccellente quando fa trenta metri di corsa col pallone, ma la sostanza quale è? Se gli metti il pallone tra i piedi ci litiga. Bentancur, McKennie sono tutti giocatori discreti“.

Anche la difesa traballa ed è considerata vecchia: “Bisognerebbe cambiarne in dieci se facciamo un discorso d’età“. “Non sono dirigente, non ho disponibilità di soldi, quindi non mi esprimo”, ha poi specificato Moggi. Infine, una battuta su Ronaldo: “Farei tirare una punizione a Ronaldo? Deve essere la società a farsi sentire“.