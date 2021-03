La Juventus ha annunciato di aver riscattato Weston McKennie dallo Schalke 04: ecco il comunicato ufficiale

Attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, la Juventus ha reso noto il riscatto di Weston McKennie. Arrivato dallo Schalke 04 la scorsa estate in prestito, i bianconeri hanno deciso di esercitare il riscatto solo dopo pochi mesi per l’importanza che ha acquisito nella rosa di Andrea Pirlo. Di seguito, il comunicato: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo alle prestazioni sportive del giocatore Weston McKennie, dalla società tedesca FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V., per un corrispettivo di € 18,5 milioni, pagabile in tre esercizi. Al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore dello Schalke un corrispettivo fino ad ulteriori € 6,5 milioni. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2025“.