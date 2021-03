Il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione non si ferma: cessione clamorosa, vuole andare via!

Torna il sorriso in casa Juventus con la vittoria rotonda sullo Spezia. Un 3-0 decisivo dopo un primo tempo da rivedere, ma alla fine il ritorno di Alvaro Morata ha acceso nuovamente la scintilla alla compagine bianconera. Poi Chiesa e il solito Cristiano Ronaldo hanno chiuso definitivamente i conti. Andrea Pirlo ha dovuto fare a meno anche del centrale olandese, de Ligt, che ha dato forfait durante il riscaldamento. In vista della prossima stagione la dirigenza torinese sarebbe già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore bresciano.

Calciomercato Juventus, Joao Felix non è più felice con Simeone

La suggestione arriva direttamente dalla Spagna dopo le dichiarazioni del giornalista spagnolo, Eduardo Inda, che ha svelato durante il programma El Chiringuito Tv: “Joao Felix vuole lasciare l’Atletico Madrid”. Una clamorosa bomba di mercato che potrebbe esplodere in estate con la voglia del talentuoso giocatore portoghese di essere protagonista a tutti gli effetti. Sotto la gestione Simeone le sue qualità sono passate in secondo piano nonostante i dieci gol e i cinque assist collezionati complessivamente.

In passato l’ex Benfica non ha nascosto il suo desiderio di giocare insieme a Cristiano Ronaldo anche in una squadra di club dopo quella della Nazionale. Un sogno che potrebbe diventare realtà a breve visto che il suo desiderio sarebbe quello di andar via. Al momento non ci sarebbero contatti, ma sarebbero soltanto idee suggestive in vista del prossimo anno.

La Juventus continua a monitorare la situazione intorno al talento portoghese, classe 1999, che potrebbe diventare la prossima stella del calcio mondiale. I presupposti ci sono eccome, ma la sua poca continuità non lo sta facendo rendere al meglio delle sue possibilità. Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora la chiave decisiva per un suo possibile acquisto.