Calciomercato, attenzione alla suggestione Rakitic: il croato non convince troppo Monchi e potrebbe presto lasciare Siviglia. Juventus e Inter avvisate

Tornato in quel di Siviglia, dopo l’esperienza al Barcellona, Ivan Rakitic non appare più al centro del progetto disegnato dal direttore sportivo Ramon Monchi. Nulla di personale per l’ex DS giallorosso, semplicemente una questione tecnica: l’apporto che il croato ha (ri)portato al Ramón Sánchez Pizjuán non sembra convincere i quadri dirigenziali andalusi, che ne starebbero valutando una pronta cessione. O almeno, un utilizzo da pedina di scambio per obiettivi più consoni e graditi al Siviglia (come riportato dal portale iberico ‘elgoldigital.com’). Uno scenario e una suggestione che schiude diverse ipotesi, per il club andaluso e per quelli interessati all’ex centrocampista del Barcellona. E da direttore esperto, Monchi ricorda bene che, anche in Serie A, erano diversi i club intrigati dal profilo dell’ex centrocampista blaugrana.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, rivelazione shock | L’allenatore via per problemi con il ds

Calciomercato, Monchi scambia Rakitic: Inter e Juventus avvisate

Attenzione, dunque, a quelli che potrebbero essere i futuri scenari di mercato. Monchi appare disposto a scambiare Ivan Rakitic, per profili maggiormente graditi. E due di questi potrebbero giungere dalla Serie A, dove l’ex DS della Roma non ha mai nascosto la propria stima verso Adrien Rabiot e Christian Eriksen, rispettivamente alla Juventus e all’Inter (due club che, in passato, hanno sondato in maniera approfondita l’ipotesi Rakitic).

Il croato è attualmente valutato intorno ai 20-25 milioni di euro, una valutazione che il Siviglia riterrebbe consona per uno scambio alla pari (o quasi) per Adrien Rabiot. D’altronde, non è un segreto che la Juventus non consideri il francese incedibile e che, alla giusta occasione, può essere ceduto per far spazio ad altre soluzioni. E come Rakitic in terra andalusa, anche l’ex PSG non sembra aver convinto troppo in quel di Torino. Ragion per cui, la suggestione di uno scambio potrebbe montare tra le dirigenze di Siviglia e Juventus.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, è UFFICIALE | Decisione su McKennie

Discorso differente, invece, per Christian Eriksen: il danese è valutato intorno ai 35 milioni di euro dall’Inter che, dopo aver a lungo cercato un compratore, ne sta riscoprendo adesso i valori tecnici. Non è certamente un incedibile, ma la suggestione di uno scambio con Rakitic, in questo caso, appare più complicata del previsto. Anche perché la situazione societaria dei nerazzurri non favorisce una lineare programmazione del mercato, sia in entrata che in uscita.