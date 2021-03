Il Valencia è in crisi finanziaria, dopo il non mercato delle ultime sessioni sta pensando di cedere pedine importanti, la Juventus alle porte

La crisi economica e finanziaria del Valencia sembra irreversibile. E anche a livello di risultati, la squadra spagnola non naviga in buone acque nella Liga: è quattordicesima a cinque punti dalla zona retrocessione. Per potersi riprendere da questo torpore ha bisogno di vendere durante la prossima sessione di calciomercato. E qui spunta la Juventus, sempre pronta a non farsi scappare i talenti altrui.

Calciomercato Juventus, piacciono Guedes e Gomez del Valencia | Le cifre

Gli innesti, dal calciomercato estivo, arriveranno probabilmente solo a parametro zero, perché nelle casse del Valencia la situazione è al limite del drammatico. E più che arrivi, per smuovere le finanze, servono partenze, anche illustri.

Per questo motivo, la squadra allenata da Javi Gracia perderà pedine di fondamentale importanza a fronte di una crisi finanziaria che investe la società da quasi un anno. Sono tre i calciatori che verranno usati come agnelli sacrificali dal Valencia: i due attaccanti Gonçalo Guedes e Maxi Gómez, e il portiere Jasper Cillessen, che hanno già molte pretendenti pronte a portarli altrove, secondo quanto rivela ‘Gol Digital’.

Anche la Juventus. I bianconeri, infatti, starebbero pensando seriamente di mettere mano al portafoglio e regalare all’allenatore bresciano, Andrea Pirlo, due dei tre nomi messi in svendita dal club spagnolo. Sono Guedes e Maxi Gomez, per cui servirà sicuramente un grosso investimento: si parla di circa 73 milioni di euro, di cui 40 sono destinati all’ala sinistra portoghese, classe 1996, i restanti alla punta centrale uruguaiana, coetaneo di Guendes.

Sei gol in due in questa stagione della Liga, i ventiquattrenni hanno i contratti in scadenza rispettivamente nel giugno del 2023 e nel giugno del 2024. E un futuro roseo davanti. Gomez è seguito da vicino anche dall’Atletico Madrid, che stenta a voler investire su Dembele.

L’estremo difensore, invece, è finito sotto l’occhio attento dell’Ajax, che deve far fronte alla mancanza di Onana, escluso per doping.