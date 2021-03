Calciomercato Inter, il dopo Handanovic | Ecco il nuovo capitano

L’Inter potrebbe presto dire addio a Samir Handanovic, ma ha già trovato il nuovo capitano per il futuro: pronto il rinnovo

L’Inter sta disputando un ottimo campionato, soprattutto dopo l’uscita dalla Champions e dalla Coppa Italia. E’ arrivata anche la vittoria nel derby col Milan che ha permesso alla squadra di Antonio Conte di volare a +4 sul Milan. Un rendimento che pone automaticamente i nerazzurri come favoriti numero uno per la vittoria dello scudetto. Tanti sono gli elementi della rosa che si stanno affermando come dei campioni assoluti, e non si parla soltanto dei due attaccanti. De Vrij, Hakimi, Brozovic, sono solo alcuni di questi.

Oltre a loro, c’è un giocatore che è entrato sempre di più nelle grazie di Conte e dei tifosi interisti per la sua costanza e la qualità che mette nelle giocate, anche quelle più aggressive. Si tratta di Nicolò Barella, acquistato dal Cagliari l’estate scorsa e ora già imprescindibile.

Inter, Barella per il dopo Handanovic

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, è pronto il rinnovo per Nicolò Barella. L’ad Marotta ha già definito quelli dei vari Lautaro Martinez, Bastoni e De Vrij, e sarebbe pronto anche quello del centrocampista italiano. Il suo stipendio ammonta a circa 2,5 milioni di euro a stagione fino al 2024. L’Inter vorrebbe portarlo a 4,5 allungando di un paio di stagioni, per un totale di 22,5 milioni. Questo potrebbe significare che prenderebbe il posto di Handanovic come nuovo capitano.

Il portiere serbo è in scadenza di contratto nel 2022 e potrebbe andar via a scadenza, senza prolungamento. Una fascia di capitano che negli ultimi anni ha cambiato parecchi proprietari ed è alla ricerca di una serenità che i tifosi nerazzurri vorrebbero riporre in Barella. L’Inter ha un nuovo ‘Capitan Futuro‘ da coccolare, sperando che diventi sempre più forte. Intanto, il rinnovo sembra vicino alle stesse cifre di quello di Lautaro Martinez.