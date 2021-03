La partita prevista oggi alle 18:30 all’Olimpico di Roma tra Lazio e Torino non si gioca a causa della quarantena dei giocatori granata, che non si sono presentati in campo

La partita tra Lazio e Torino, in programma oggi allo Stadio Olimpico di Roma alle 18:30, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A non verrà giocata. La decisione, però, non è stata presa dalla Lega Serie A che, invece, aveva previsto il normale andamento della gara, tanto che gli uomini di Inzaghi sono scesi in campo regolarmente. I granata, invece, bloccati in quarantena fino a mezzanotte di oggi, per i tanti casi di Covid in squadra dall’Asl di competenza, non sono neanche partiti alla volta della Capitale.

Una situazione simile si era presentata anche il 4 ottobre allo Juventus Stadium, quando il Napoli era stata bloccato dall’azienda sanitaria campana per i casi di coronavirus all’interno del gruppo che aveva impedito loro l’arrivo a Torino. In quel caso, si era deciso di dare la vittoria a tavolino alla Juventus per 3-0 e dare un punto di penalità ai partenopei. Dopo il ricorso, però, vinto dal club di Aurelio de Laurentiis, la partita verrà disputata. Stessa sorte che potrebbe accadere anche a biancocelesti e granata.

Lazio-Torino, la gara non si gioca | Le parole di Tare e Cairo

Poco prima del fischio d’inizio, mai avvenuto, dell’arbitro, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il ds della Lazio, Igli Tare. “Potrei dire tante cose, ma le tengo per me. Noi abbiamo rispettato il regolamento, siamo venuti allo stadio e aspettiamo 45 minuti. Poi lasciamo tutto in mano agli organi competenti”, ha detto l’albanese.

“Avrei voluto giocarla, anche se poteva convenirci non farlo. Ma il campionato va rispettato, quando ci sono queste cose gli interessi personali vanno messi da parte – ha proseguito il braccio destro di Lotito -. Io non devo capire le condizioni del Torino, devo solo rispettare il regolamento. Non c’è stato proposto di giocarla domani“.

Infine il ds ha parlato del bonus: “Fino a ieri non abbiamo avuto nessuna informazione contraria, pensavamo di giocarla anche perché l’avevamo preparato“, ha concluso Tare.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, aveva invece parlato prima, quando era arrivata la comunicazione della Lega Serie A, commentando la notizia con l’Adnkronos: “La decisione del Consiglio della Lega si commenta da sola. Non si difende il campionato prendendo atto della realtà oggettiva. Noi siamo bloccati e non possiamo spostarci, non si difende così il campionato, poi è talmente lampante il tutto che non c’è da commentare“.