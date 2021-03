È in corso il match di Serie A tra Juventus e Spezia: proprio nei primi minuti arrivà l’ufficialità che un giocatore salterà la Lazio

Turno infrasettimanale per la Serie A, che gioca la 25 esima giornata di campionato tra martedì e giovedì. Dopo che Lazio-Torino non si è giocata causa Covid, questa sera va in scena il match tra Juventus e Spezia all’Allianz Stadium. Una partita insidiosa per i bianconeri, che cercano di tornare alla vittoria dopo lo stop a Verona, dove sono stati fermati sull’1-1. Questa sera ad iniziare a mettere in salita il match per Andrea Pirlo è stato l’infortunio di Matthijs de Ligt, che durante il riscaldamento si è fermato ed al suo posto gioca il giovane Frabotta. Ma le brutte notizie non finiscono, perché dopo pochi minuti dall’inizio del match arriva l’ammonizione per un giocatore diffidato.

Juventus-Spezia, giallo dopo pochi minuti per Frabotta: salterà la Lazio

La Juventus di Andrea Pirlo è in piena emergenza infortuni, ma la situazione sembra continuare a peggiorare. Nel match di oggi sono cinque gli assenti, ai quali si aggiunge anche Matthijs de Ligt, che accusa nel riscaldamento un risentimento dopo una botta presa nel match contro il Verona. Questo porta il tecnico bianconero a dover fare a meno dell’olandese, inserendo come titolare il giovane Gianluca Frabotta.

Il giovane classe 1999 è l’unico diffidato in campo per la Juventus, e proprio a dieci minuti dall’inizio del match Frabotta travolge Vignali e riceve il cartellino giallo dal direttore di gara Sacchi. Questo significa che il numero 38 bianconero salterà il match di sabato prossimo contro la Lazio, complicando la situazione per Andrea Pirlo, che spera di recuperare qualche elemento per il prossimo impegno.