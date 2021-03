Una scelta a sorpresa che potrebbe avere così ripercussioni anche per quanto riguarda il fronte calciomercato: cessione imminente

Il calcio corre veloce. Basta qualche errore di troppo per cambiare una valutazione anche per quanto riguarda le idee tattiche del proprio allenatore. E così, in occasione del match di Serie A all’Olimpico contro la Roma, lo stesso allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha optato per l’esclusione eccellente di capitan Romagnoli. Il difensore della Nazionale italiana ha commesso qualche errore di troppo nelle ultime uscite stagionali: anche nel derby di Milano contro Lukaku ha sofferto in maniera incredibile la potenza dell’attaccante belga. Romagnoli si è sempre contraddistinto per le sue qualità tecniche come impostazione dalle retrovie per poi lavorando sull’intercetto in fase di non possesso. Al suo posto l’allenatore emiliano ha preferito il giovane Fikayo Tomori, che potrebbe essere riscattato dal Chelsea.

Calciomercato Milan, Romagnoli verso l’addio: scambio top!

E così, come evidenziato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, il Milan starebbe anche pensando alla cessione eccellente di Alessio Romagnoli con una valutazione intorno ai 20 milioni di euro. L’idea suggestiva del club rossonero sarebbe anche quella di inserirlo in uno scambio.

Così potrebbe nascere l’ipotesi anche con la Juventus per un affare tutto italiano. Sta deludendo le aspettative ancora l’esterno bianconero, Federico Bernardeschi, già in passato vicino alla cessione eccellente. Entrambi i calciatori hanno la stessa valutazione e così potrebbero sorgere nuovi contatti tra i due top club d’Italia per uno scambio clamoroso.

Romagnoli resta così nel mirino di diversi top club italiani per rinforzare il pacchetto arretrato. La Juventus continuerà a monitorare la situazione intorno al centrale rossonero, che non sta attraversando un momento facile della sua carriera. Nelle ultime uscite stagionali il difensore del Milan ha sofferto soprattutto le marcature in area di rigore visto che predilige lavorare sempre a zona per prevalere sull’intercetto.