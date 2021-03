Calciomercato Milan, Donnarumma al bivio | C'è la big di Premier

Il Milan deve ancora risolvere la questione relativa il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Intanto non mancano gli interessamenti sul calciomercato: ecco le ultime novità

Il Milan resta aggrappato alla corsa per lo scudetto. La vittoria contro la Roma in trasferta ha rilanciato le ambizioni dei rossoneri in ottica titolo dopo una settimana devastante tra la sconfitta contro lo Spezia e il brutto KO nel derby contro l’Inter. I rossoneri ora non possono più perdere terreno in campionato, ma devono muoversi anche sul calciomercato e in particolare per quanto riguarda le questioni relative i rinnovi di contratto.

Uno dei casi più spinosi attualmente sul tavolo della società è certamente quello relativo a Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano non ha ancora prolungato il contratto con il club milanese, nonostante abbia a più riprese annunciato l’attaccamento alla maglia. La distanza resta ancora molta sotto il profilo economico tra la società e Mino Raiola, ma Maldini ha confermato negli scorsi giorni come i contatti per tutti i rinnovi siano costanti con le parti in causa.

Calciomercato Milan, Chelsea su Donnarumma: l’annuncio arriva dai social

In ogni caso, l’estremo difensore ha dimostrato tutte le sue qualità anche in questa stagione. Donnarumma ha trascinato tra i pali il Milan nella fantastica prima parte di stagione del club rossonero, mettendo a segno stupende parate e spesso risultando decisivo nelle partite in bilico. Proprio per questo, sfruttando anche la questione relativa il rinnovo di contratto, diversi club sembrano pronti ad andare all’assalto del portiere, convincendolo a lasciare il Milan.

Tra questi ci sarebbe anche il Chelsea. Secondo quanto riporta Dean Jones di ‘Eurosport’, infatti, l’estremo difensore sarebbe finito nel mirino dei Blues che continuano a monitorare la sua situazione nel Milan. Nel caso in cui il portiere decidesse di non firmare il rinnovo di contratto, i Blues sarebbero pronti ad accoglierlo in Premier League. Di certo, l’interesse delle maggiori big inglesi e internazionali non è una novità per un portiere con le qualità di Donnarumma. Vedremo se alla fine il Milan riuscirà a blindarlo con il rinnovo di contratto.