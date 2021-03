La Juventus pianifica il mercato estivo a caccia di possibili occasioni: l’ultima suggestione arriva dalla Premier, con il Tottenham pronto allo scambio

La Juventus sonda il mercato a caccia di possibili occasioni per l’estate. L’obiettivo della dirigenza è mettere a disposizione dell’allenatore una rosa più competitiva per migliorare ciò che non è andato nel verso giusto in questa stagione. Tra i reparti da rinnovare c’è il centrocampo che ha perso brillantezza ed incisività. I bianconeri sono pronti a cedere un giocatore per arrivare ad un talentuoso calciatore.

Calciomercato Juventus, giocatore in uscita dal Tottenham

L’ultima suggestione arriva dalla Premier League, dove il Tottenham di Mourinho sta faticando a trovare continuità. Gli ‘Spurs’ sono ottavi in campionato, a cinque punti dalla zona europea. Il tecnico portoghese sta passando in rassegna la rosa ed è scontento di alcuni giocatori. Tra questi spunta forte il nome di Giovani Lo Celso, trequartista classe 1996 e da due stagioni a Londra.

L’argentino – che ha un contratto in scadenza nel 2025 – è stato schierato appena undici volte in Premier League, dove ha trovato un gol e un assist. Le qualità del giocatore sono indiscutibili, ma non gode della stima di Mourinho. Il Tottenham l’ha messo sulla lista dei cedibili, ma ad una condizione: Lo Celso fu pagato dal Betis circa 32 milioni appena 18 mesi fa, e gli inglesi vogliono ricavarne almeno 25 dalla cessione.

Calciomercato Juventus, scambio alla pari con Mourinho

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, il Tottenham sarebbe disposto alla cessione se queste condizioni dovessero essere soddisfatte. La Juventus potrebbe cogliere l’occasione, proponendo agli inglesi uno scambio alla pari. Il sacrificato sarebbe Adrien Rabiot, che in bianconero non è ancora riuscito ad esplodere.

Il francese – protagonista di un gol in 19 presenze in Serie A – ha un contratto in scadenza nel 2023 è una valutazione simile a Lo Celso sui 25 milioni. Juventus e Tottenham potrebbero dar vita ad uno scambio alla pari che accontenterebbe tutte le parti in gioco. I bianconeri – se l’affare dovesse andare in porto – si garantirebbero una considerevole plusvalenza, visto che l’ex Psg arrivò a Torino a parametro zero.