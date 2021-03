Calciomercato Juventus, ribaltone totale | Via Agnelli e Paratici

Possibile il ribaltone in casa Juventus a livello dirigenziale: addio di Agnelli e Paratici con la situazione spiegata da Bargiggia

E’ un periodo molto particolare per la Juventus. Questa sera ci sarà la sfida allo Spezia, per rialzarsi dopo l’1-1 del Bentegodi col Verona. Le assenze sono tante, anche se questa sera rientrerà Danilo dalla squalifica. Rendimento molto altalenante per Andrea Pirlo in campionato e in Champions League, dov’è anche arrivata la sconfitta agli ottavi di finale, nel match d’andata contro il Porto.

La scorsa estate il ds Paratici con il club ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa, con gli arrivi di Weston McKennie, Federico Chiesa e Kulusevski. E’ chiaro dunque che i risultati potrebbero tardare ad arrivare, ma gli obiettivi di una squadra che ha a disposizione giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala è sempre quello di arrivare alla vittoria. Tante discussioni dunque sul rendimento dei bianconeri, sul quale si è soffermato anche il giornalista Paolo Bargiggia sul proprio sito.

Juventus, Elkann manda via Agnelli e Paratici

Paolo Bargiggia, sul suo sito ‘PaoloBargiggia.it‘, ha parlato della situazione dirigenziale della Juventus. Vanno fatte delle valutazioni sulla stagione e sull’operato dei dirigenti. Soprattutto dopo le perdite a livello economico finanziario e i risultati sportivi. John Elkann fa pochissimi sconti e le sue ambizioni sono molto alte. Il giornalista poi si sofferma sul fatto che bisogna capire se tutto è concordato con la proprietà. Nel senso che se si verificasse un altro flop in Champions potrebbero esserci o meno delle conseguenze.

Anche Agnelli sembrerebbe in pericolo, ma se la proprietà ha messo in conto di effettuare un campionato -o più di uno- di transizione dopo nove scudetti vinti, resterebbero sia lui sia Pirlo. L’addio che potrebbe verificarsi di più è quello del ds Fabio Paratici, il quale ha il contratto in scadenza la prossima estate.