Il calcio corre veloce e subito si modificano le percezioni anche in campo: possibile doppio colpo in Premier League per la Juventus

La Juventus non vede l’ora di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Per il club bianconero, così come per le altre squadre del mondo, è stato un anno complicato a causa dei casi per Covid-19. E così lo stesso allenatore bresciano ha dovuto reinventarsi ogni volta una formazione anche per diversi infortuni importanti, come quelli di Cuadrado e Dybala.

Calciomercato Juventus, Abraham più Emerson: che idee!

La Juventus avrebbe così sempre gli occhi puntati in casa Chelsea, questa volta non solo per il terzino brasiliano Emerson Palmieri, già seguito a lungo dal club bianconero. La sua stagione con i “Blues” è completamente da dimenticare: a lui sono stati preferiti prima Chilwell, poi Marcos Alonso (anche lo spagnolo, come Palmieri, è nel mirino pure dell’Inter) e per lui sono arrivate soltanto 11 presenze complessive. Il suo addio in estate sembra ormai imminente con una valutazione che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro.

L’altro calciatore dei “Blues” nel mirino della società bianconera sarebbe il giovane attaccante, Tammy Abraham, che ha vissuto da protagonista con Lampard nella prima parte di stagione, ma ora non riesce a trovare tanto spazio sotto la gestione di Tuchel. Come riportato dal tabloid “Daily Telegraph” il suo contratto scadrà nell’estate del 2022, ma lui pensava di diventare un punto di riferimento per il Chelsea anche per i prossimi anni: quest’idea sta svenendo dopo l’arrivo del manager tedesco che gli ha preferito Giroud con Werner nel ruolo di seconda punta alle spalle dell’attaccante francese. La sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni: così il club bianconero potrebbe sferrare l’assalto decisivo in estate.

Un doppio colpo possibile in Premier League con la Juventus vogliosa di puntare su profili interessanti in grado di apportare qualità e freschezza nella rosa gestita da Andrea Pirlo. Anche il tecnico bresciano si giocherà il suo futuro a partire dalle prossime uscite stagionali: in caso di fallimento, la dirigenza potrebbe pensare anche ad un cambio di guida tecnica.