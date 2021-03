Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter di Antonio Conte, potrebbe tornare titolare nella sfida del Tardini contro il Parma di Roberto D’Aversa. Il giocatore cileno, arrivato in nerazzurro dal Barcellona, non ha finora convinto al 100% ed è stato scalzato nel ruolo di titolare da Christian Eriksen, ex stella del Tottenham e dell’Ajax



L’Inter di Antonio Conte continua a viaggiare a gonfie vele in Serie A dopo la vittoria nel derby di Milano contro il Milan di Stefano Pioli. I nerazzurri hanno trovato il loro assetto e sono pronti a prendere il largo nella corsa allo scudetto. Fra le rivelazioni spunta senza dubbio il nome di Christian Eriksen, centrocampista danese arrivato nel gennaio del 2020 di calciomercato dal Tottenham di Josè Mourinho.

L’ex giocatore dell’Ajax, dopo un (lungo) periodo di ambientamento, ha finalmente trovato fiducia e minuti proprio al posto di Arturo Vidal che, oltre alle reti contro Fiorentina e Juventus, non ha particolarmente inciso nel gioco dell’Inter. In quest’ottica, la sfida di Parma contro i ducali di Roberto D’Aversa, sarà potenzialmente decisiva per il futuro del cileno, che, visto il turnover, dovrebbe rientare nell’undici titolare schierato dal tecnico pugliese.

Calciomercato Inter, Vidal cerca riscatto | Futuro in bilico

La sfida del Tardini sarà quindi di estrema importanza per Vidal che, se non dovesse sfoderare una buona prestazione, potrebbe anche rischiare la panchina per il resto delle gare di Serie A. Una bocciatura che l’ex Juventus e Bayern Monaco non vuole e che lo porterebbe inevitabilmente a salutare Milano al termine di questa stagione.

Finora, nel campionato italiano di Serie A, Vidal ha collezionato 21 presenze mettendo a segno un gol, proprio a San Siro contro la Juventus dell’amico e rivale Andrea Pirlo, e 3 assist per i suoi compagni di squadra. Il rendimento peggiora invece in Champions League, dove il cileno, sia nella prima giornata contro il Gladbach che nel match del Meazza contro il Real Madrid, è stato per distacco il peggiore in campo nella Beneamata.