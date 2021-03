Le panchine di Fiorentina e Napoli traballano, ma Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventus, aspetta un’altra grande squadra di Serie A

Senza una panchina da quest’estate, dopo l’esonero alla Juventus, l’allenatore toscano Maurizio Sarri è corteggiato un po’ da tutti. I suoi numeri a Napoli, confermati a Londra con il Chelsea, e poi lo scudetto a Torino fanno gola a tanti. Questo è il motivo per cui il tecnico è al centro del calciomercato.

Calciomercato, Sarri gela Napoli e Fiorentina | Vuole la Roma

Fiorentina, Napoli e Roma: un uomo per tre panchine traballanti. C’è una pretendente che a Maurizio Sarri piace più delle altre, ed è il club giallorosso di Dan Friedkin. Ma in linea di successione, il tecnico toscano arriva dopo un altro suo conterraneo, con cui si è dato il touch proprio alla Juventus: Massimiliano Allegri, anche in orbita però di altre big europea, una tra tutte il Real Madrid.

Per il ritorno in panchina del mister, quindi, si dovranno attendere le decisioni del club capitolino, che al momento ha confermato alla guida tecnica della squadra il portoghese Paulo Fonseca. Alla porta, quindi, rimangono sia la società di Commisso, sia quella di De Laurentiis, in cui Sarri farebbe ritorno dopo la ‘pugnalata’ data con l’arrivo in bianconero.

Calciomercato Roma, con Sarri arriva anche Milik | Le ultime

Assieme all’allenatore, alla Roma potrebbe arrivare anche un attaccante di peso, che Sarri ha avuto modo di conoscere nella sua esperienza all’ombra del Vesuvio. Si tratta di Arkadiusz Milik, in prestito con obbligo di riscatto all’Olympique Marsiglia da gennaio, che già in estate era un obiettivo dei giallorossi, sfumato a causa di divergenze.

Con i francesi, la punta centrale polacca non ha ancora trovato la sua dimensione per un problema muscolare, ma ieri ha segnato il secondo gol in Ligue 1, permettendo ai suoi di pareggiare i conti contro il Lione grazie al rigore trasformato prima della fine del primo tempo.