Il Milan a giugno potrebbe perdere a parametro zero Hakan Calhanoglu: dalla Spagna sostengono abbia già un nuovo accordo

Il Milan riesce a tornare alla vittoria dopo il periodo difficile vissuto nelle ultime giornate di Serie A. Infatti, dopo aver perso contro lo Spezia e contro l’Inter nel derby, i rossoneri riescono a rialzare la testa nel big match contro la Roma, vincendo per 1-2 allo Stadio Olimpico. Nel frattempo però le voci sulla prossima sessione di calciomercato non si fermano, e dalla Spagna sono certi dell’addio di Hakan Calhanoglu. Il turco avrebbe già un accordo con un top club di Premier League.

Calciomercato Milan, addio Calhanoglu: dalla Spagna sicuri che andrà al Manchester United

Il calciomercato del Milan a giugno potrebbe arrivare con diversi addii importanti. Infatti la società rossonera deve ancora risolvere le questioni legate ai rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi con il contratto in scadenza in estate. Questo porta ovviamente i top club a mettere gli occhi su di loro, in particolare in Spagna sono sicuri della prossima destinazione del turco.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, Hakan Calhanoglu avrebbe già un accordo con il Manchester United per trasferirsi in Premier League nella prossima stagione, dunque a parametro zero. Se così fosse il Milan perderebbe uno dei migliori giocatori in rosa a titolo gratuito, a meno di un repentino cambio di rotta con una proposta convincente di rinnovo.