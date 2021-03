Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus passa dal superamento del turno in Champions League, ma potrebbe non essere l’unico a lasciare

Martedì 9 marzo, all’Allianz Stadium di Torino, ci sarà il momento della verità. Dopo la sconfitta nella gara di andata contro il Porto per 2-1, la qualificazione ai quarti di finale di Champions League della Juventus, infatti, è appesa a un filo. E l’unico diktat è quello di vincere, con qualche gol di scarto sarebbe meglio. Come appeso a un filo è anche il futuro di tre pedine fondamentali della società bianconera, con un calciomercato che potrebbe diventare rovente.

Calciomercato Juventus, Ronaldo lascia senza Champions | In bilico Pirlo e Paratici

Le ultime uscite della Juventus, tra Serie A e Champions League, non sono state felici. Dopo l’approdo in finale di Coppa Italia grazie al superamento del turno con l’Inter, che nel frattempo guida la classifica del campionato maggiore, i bianconeri sono caduti in una sorta di black out: prima la sconfitta con il Napoli, poi quella con il Porto e infine il pareggio in casa con il Verona. Alla luce di questi risultati, la situazione è piuttosto incerta, quasi al limite del dramma, con un ultimatum che pende su molte teste: il ritorno a Torino contro i portoghese nella sfida degli ottavi di finale dell’Europa che conta.

Il primo a essere preoccupato per la sua permanenza all’ombra della Mole è l’allenatore bresciano Andrea Pirlo. L’ex centrocampista, campione del mondo con l’Italia del 2006, è stato catapultato alla guida della Juventus quest’estate dopo l’esonero di Maurizio Sarri. Dapprima destinato alla panchina della squadra Under 23, il Maestro pecca un po’ di inesperienza. La partita del 9 marzo sarà la prova del nove per lui, anche se non potrà la sola garanzia per l’anno prossimo.

Discorso diverso, invece, per il campione Cristiano Ronaldo. L’obiettivo del portoghese, quando è arrivato alla Juventus, era quello di confermare quanto dimostrato tra Madrid e Manchester (cosa che ha fatto), ma soprattutto fare il salto di qualità per quel sogno che si chiama Champions League.

Nel primo anno del fenomeno di Madeira in Italia, i bianconeri sono usciti ai quarti di finale contro l’Ajax. L’anno successivo, la Juventus ha detto addio ai suoi progetti al primo turno eliminatorio contro il Lione. Un altro anno fuori dalla corsa alla coppa dalle grandi orecchie già dagli ottavi potrebbe essere la spinta decisiva per il definitivo addio di Cristiano Ronaldo al club di Andrea Agnelli.

Infine: Fabio Paratici. Al direttore sportivo della Vecchia Signora scade il contratto a breve e il rinnovo non è mai stato così in bilico. Finito sotto l’occhio del ciclone dei tifosi, il piacentino potrebbe essere uno dei primi a pagare dazio per la seconda eliminazione consecutiva al primo turno di Champions League. Ronaldo, dopo tutto, non è sufficiente per far volare un’intera squadra.