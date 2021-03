La Juventus a fine stagione potrebbe perdere Fabio Paratici: per lui sembrerebbe essere già pronta una nuova destinazione

Juventus che chiude la 24esima giornata di Serie A con un pari a Verona, che la fa distanziare ancora di più dalla capolista Inter. Infatti i nerazzurri hanno vinto contro il Genoa, tornando a più dieci dai bianconeri. Tanta amarezza, ma ora testa alla partita di domani contro lo Spezia, che può essere l’occasione giusta per tornare a vincere.

Nel frattempo la società juventina inizia a pensare già alla prossima stagione, che potrebbe vedere l’addio di Fabio Paratici, in scadenza di contratto proprio con i bianconeri. Per lui potrebbe essere già pronta una nuova destinazione inaspettata. Di mezzi c’è il Barcellona, pronto ad un cambio nella società.

Calciomercato Juventus, il Barcellona punta Zorc: Dortmund su Paratici

La Juventus vuole tornare a tornare a vincere e convincere i propri tifosi. Fino ad ora in questa stagione sono stati tanti gli alti e bassi, che hanno portato i bianconeri ad essere a meno dieci dalla vetta. Nel frattempo bisogna anche ragionare sul futuro nella dirigenza oltre che in rosa, poiché il contratto di Fabio Paratici è in scadenza, e il suo futuro potrebbe essere legato alle decisioni del Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Diariogol.com’, il Barcellona con la probabile elezione di Joan Laporta come nuovo presidente, potrebbe puntare su Michael Zorc, attuale direttore generale del Borussia Dortmund. Questo passaggio in terra catalana di Zorc potrebbe portare inevitabilmente il Dortmund a cercare un sostituto, e questo potrebbe essere proprio l’amministratore delegato della Juventus, Fabio Paratici. Un addio dopo circa undici anni che naturalmente peserebbe nella società juventina, e che porterebbe inevitabilmente a dover trovare un sostituto per la prossima stagione. Vedremo quali saranno le mosse della Juventus, tra queste non è da escludere assolutamente un possibile prolungamento di contratto per Paratici. Ma questo solo il tempo saprà dircelo.