Calciomercato, flop Juventus | Sacrificato Dybala: super scambio

La Juventus potrebbe sacrificare Paulo Dybala ma non solo in caso di flop stagionale: ecco tutti i dettagli

La Juventus finora non sta vivendo una stagione molto esaltante. Nonostante la vittoria della Supercoppa contro il Napoli e la finale di Coppa Italia ancora da giocare con l’Atalanta, i principali due obiettivi della stagione sono a rischio. La distanza dall’Inter capolista è considerevole, in più la sconfitta all’andata col Porto negli ottavi di finale di Champions League ha complicato il percorso europeo. C’è ancora speranza, soprattutto per il gol di Federico Chiesa, ma allo Stadium servirà una prestazione diversa rispetto a quella offerta in Portogallo.

Alcuni giocatori finora non si sono espressi ai massimi livelli, dunque potrebbero essere ‘sacrificati’ dal ds Paratici, anche in virtù di come proseguirà la stagione. In caso di flop totale della squadra, infatti, sembrano siano stati individuati i calciatori da cedere: da Demiral a Dybala, passando per Bentancur.

Juventus, possibile lo scambio Dybala-Icardi

Il flop stagionale della Juventus sarebbe quello di finire fuori dalla Champions League. Tante sono le squadre in corsa per un posto nella Coppa per la prossima stagione, e i risultati altalenanti hanno fatto entrare i bianconeri in un gruppetto di squadre molto pericoloso. Ma un flop potrebbe essere anche l’uscita agli ottavi col Porto, proprio com’è successo la scorsa stagione con il Lione. Il club bianconero potrebbe dunque sacrificare anche Paulo Dybala, in scadenza nel 2022, col rinnovo non ancora formalizzato, in uno scambio con Mauro Icardi. Le valutazioni dei giocatori argentini si aggirano sui 50-60 milioni, che genererebbe plusvalenza.

Anche Demiral e Bentancur potrebbero essere ceduti per rimettere a posto le casse del club. Il difensore centrale turco è valutato 35 milioni di euro, mentre l’ex Boca circa 50. Quest’ultimo sta disputando parecchi minuti, ma le sue prestazioni stanno incidendo sulla difficile stagione della Juve, anche per i pochi gol segnati.