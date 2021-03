Calciomercato Inter, Tuchel mette da parte Pulisic | Marotta in agguato

L’Inter potrebbe presto sfruttare un’ottima occasione proveniente dalla Premier League in sede di calciomercato. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo

L’Inter potrebbe ben presto valutare un nome decisamente interessante sul mercato. L’attacco dei nerazzurri in questa stagione sta dando delle ottime risposte. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si stanno confermando una delle coppie più temibili in Europa. Il belga e l’argentino stanno trascinando l’Inter a suon di gol e ottime prestazioni. Anche Alexis Sanchez, quando chiamato in causa, sta riuscendo a dare il suo contributo, come dimostra il gol realizzato ieri contro il Genoa.

I nerazzurri, però, non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati in sede di calciomercato. Giuseppe Marotta ha tutta la volontà di cogliere le opportunità che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi. Una di queste porta direttamente in Premier League e in particolare nel Chelsea, dove lo scenario sembra essere decisamente mutato rispetto ad alcuni mesi fa e potrebbe portare alla cessione.

Calciomercato Inter, assalto in Premier League: occhio alla situazione di Pulisic

Christian Pulisic ha messo in mostra tutto il suo talento con la maglia del Borussia Dortmund e poi nei primi mesi con la maglia del Chelsea. Quest’anno, però, la sua situazione sembra essere cambiata profondamente e le ricadute potrebbero essere evidenti anche in sede di calciomercato. L’esterno d’attacco, infatti, ha trovato poco spazio in questa stagione e agli ordini di Thomas Tuchel pare non essere più un elemento fondamentale.

Per questo motivo, l’Inter resta in agguato per portare il talento in Italia. Ha, infatti, quella velocità e quella facilità nel saltare l’uomo che attualmente mancano nella rosa di Antonio Conte. I nerazzurri potrebbero, dunque, tentare l’affondo nei prossimi mesi, ma non si tratta di una trattativa semplice. Nonostante non sia un elemento cardine del Chelsea, la sua valutazione resta alta: si parla di 40-45 milioni di euro. Non c’è, però, solo l’Inter sul calciatore. Pulisic, infatti, piace anche alle altre big italiane che potrebbero fare un tentativo per portarlo in Serie A. Scenario ancora tutto in evoluzione: vedremo se l’Inter avrà la meglio nella corsa a Pulisic.