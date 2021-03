Calciomercato Inter, Marotta punta Mustafi | Affare a parametro zero

L’Inter continua a osservare con grande attenzione il calciomercato alla ricerca di profili adatti a completare la rosa nel prossimo futuro. Attenzione al possibile arrivo a parametro zero

L’Inter non si ferma nella sua corsa in campionato, con tutta l’intenzione di mantenere fino alla fine il primo posto in classifica e andare a caccia dello scudetto. I nerazzurri ieri hanno messo in evidenza per l’ennesima volta in stagione tutta la loro solidità, battendo i liguri del Genoa con l’ampio punteggio di 3-0 e subendo pochissimo, se non nulla per l’intero match.

Il trio formato da Milan Skriniar, Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij continua a dare prova di grande affiatamento sia nella costruzione dell’azione che in copertura. Una composizione del reparto arretrato che lascia ben sperare in vista della corsa allo scudetto, ma anche per il futuro della difesa nerazzurra. I nerazzurri, in ogni caso, hanno tutta l’intenzione di non perdere le possibili occasioni che potrebbero presentarsi nella sessione estiva di calciomercato, anche per quanto riguarda il reparto arretrato. Ecco le ultime novità a riguardo.

Calciomercato Inter, Marotta tenta di arrivare a Mustafi: occhio alla concorrenza

Un nome che potrebbe fare al caso dei nerazzurri è quello di Shkodran Mustafi. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, la dirigenza dell’Inter avrebbe già contattato l’entourage del calciatore per valutare la sua disponibilità al trasferimento in vista della prossima stagione. Il centrale difensivo si è già messo in mostra in Italia con la maglia della Sampdoria e può annoverare in carriera diverse presenze con l’Arsenal, talvolta anche da protagonista. Attualmente veste la maglia dello Schalke 04, ma è in scadenza di contratto al termine della stagione.

E’ in quest’ottica che l’Inter potrebbe subentrare nella corsa al calciatore e Beppe Marotta potrebbe tentare di portarlo a Milano. Rappresenterebbe una valida alternativa in difesa al terzetto titolare e conosce già la Serie A. L’Inter, in ogni caso, dovrà fare parecchia attenzione dagli altri club interessati al calciatore. Occhio a Milan e Roma, entrambe interessate a centrare il colpo in modo da completare la loro rosa. Sfida tra italiane per Mustafi: chi avrà la meglio?