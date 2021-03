Il noto agente italo-olandese, Mino Raiola, è molto arrabbiato per la situazione del suo assistito che è stato messo fuori rosa dal club

Una situazione da monitorare con attenzione con il noto agente italo-olandese, Mino Raiola, che ha espresso tutta la sua delusione dopo che il suo assistito è stato messo fuori rosa dal club non partecipando alla super sfida contro l’Ajax. Si tratta del centrocampista del PSV, Mohamed Ihattaren, classe 2002, che ha collezionato finora ben 25 presenze condite da due gol e un assist vincente. Ma ora cos’è successo con la sua esclusione eccellente?

Calciomercato Inter e Juventus, Ihattaren fuori rosa

Lo stesso Raiola ha svelato ai microfoni di De Telegraaf di non aver compreso i motivi dell’esclusione del suo assistito per la sfida contro l’Ajax di domenica scorsa. La stessa società olandese ha rivelato in un comunicato che Ihattaren non avrebbe avuto l’atteggiamento giusto ed è stato escluso dalla convocazione dopo la riunione tra staff, calciatori e la dirigenza. Così anche l’allenatore del PSV, Roger Schmidt, ha svelato che il giovane centrocampista olandese dovrebbe cambiare atteggiamento, d’ora in avanti, per tornare ad essere convocato.

Così lo stesso noto procuratore, Mino Raiola, ha commentato la decisione: “Non sono d’accordo con l’affermazione e nemmeno con la decisione. Voglio parlarne con il PSV”. Inter e Juventus restano così alla finestra così come l’Ajax che lo avrebbe già monitorato e conosce molto bene le sue qualità. Infine, ha concluso: “Quello che questo allenatore mostra nella comunicazione è molto debole. Ne discuterò con la dirigenza del club, penso non sia degno del PSV”.

Un’esclusione che non è stata digerita dallo stesso agente, che avrebbe così intenzione di parlare con il PSV per capire le reali intenzioni del club olandese anche per quanto riguarda il suo futuro. Il contratto del giovane centrocampista, classe 2002, scadrà nel giugno 2022: in estate ci potrebbe essere una sorpresa con la possibile cessione del giocatore della scuderia di Mino Raiola.