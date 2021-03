Il Crotone dopo l’esonero del tecnico Giovanni Stroppa decide di affidare la panchina a Serse Cosmi: il comunicato ufficiale

La sconfitta di ieri contro il Cagliari per 0-2 è stata decisiva per l’ormai ex tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa. Infatti questa mattina quest’ultimo è stato esonerato dalla società calabrese. Il club rossoblu si è subito messo a lavoro per trovare un sostituto, forse già individuato da prima, e la scelta è ricaduta su Serse Cosmi, ex allenatore del Perugia, che ha deciso di accettare l’incarico, cercando l’impresa per salvare il Crotone. Proprio in questi minuti arriva un post su Instagram con cui la società calabrese comunica l’arrivo del tecnico in sede, attraverso un video che mostra le immagini del momento dell’arrivo.