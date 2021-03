Dopo la pesante sconfitta rimediata nell’ultimo turno di Serie A, arriva l’esonero ufficiale per il tecnico: c’è il comunicato

Dopo quasi tre anni, si chiude l’avventura da allenatore del Crotone per Giovanni Stroppa. La società ha comunicato in questi minuti di aver esonerato il tecnico dopo la sconfitta rimediata ieri tra le proprie mura contro il Cagliari per 0-2. Attualmente il Crotone occupa l’ultima posizione in classifica e dista ben otto punti dal Torino che si trova in zona salvezza e ha anche una partita in meno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, messo fuori rosa dal club | Raiola furioso!

Ecco il comunicato ufficiale sull’esonero: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in Serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per il prosieguo della carriera”.

Si chiude dunque un lungo ciclo per il Crotone, che ora vuole aprirne un altro per provare a rialzarsi in classifica e cercare una rimonta importante in Serie A: un evento che si è già verificato in passato e che la compagine calabrese vuole ripetere in questi ultimi tre mesi per restare nel massimo campionato italiano.