Massimiliano Allegri non ha ancora trovato una nuova squadra ma si avvicina un’occasione per lui: c’è l’assalto dalla Premier League

Sono passati ormai quasi due anni dalla sfida tra Sampdoria e Juventus del 26 maggio 2019, che rappresenta ancora oggi l’ultima presenza su una panchina per il tecnico Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese si è prima preso un anno sabbatico e ora è alla ricerca di una nuova squadra per rilanciarsi. In questi mesi però non è ancora arrivata una chiamata importante e restano poche settimane di tempo per provare a ripartire già da questa annata, altrimenti i discorsi saranno tutti rinviati alla prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al ‘nuovo Henry’ | Colpo in attacco

Eppure l’appeal per Massimiliano Allegri non manca, visto che in cinque anni alla Juventus ha vinto quasi tutto ad eccezione della Champions League, che è stata sfiorata per due volte ma è sfumata soltanto in finale sia nel 2015 contro il Barcellona che nel 2017 contro il Real Madrid. Alla fine c’è stata la separazione con i bianconeri perché si era ormai arrivati alla fine di un ciclo e c’era bisogno di cambiamenti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ribaltone in panchina e assist di Raiola

Calciomercato, Arteta seguito dal Barcellona: per l’Arsenal spunta l’idea Allegri

Con il passare delle settimane però, si avvicina sempre di più l’occasione per Allegri e non è escluso che il suo futuro sia in Premier League. L’Arsenal infatti potrebbe effettuare un cambio in panchina, visto che secondo quanto riportato da ‘TodoFichajes.com’ il tecnico Arteta sarebbe seguito anche dall’Arsenal. In caso di addio dunque l’ex Juventus potrebbe essere in pole per la panchina dei ‘Gunners’.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivoluzione a centrocampo | Doppio colpo in Serie A

Su Allegri resta comunque l’interesse della Roma, per questo potrebbe esserci una lotta tra il club italiano e l’Arsenal per arrivare al livornese. Il tecnico intanto ha studiato l’inglese per eventuali chiamate ed era stato seguito dal club di Premier League già in passato. I ‘Gunners’ potrebbero essere in vantaggio rispetto alla Roma in quanto sarebbero disposti a mettere sul piatto un contratto importante e grande disponibilità sul calciomercato.

Nessuna panchina ancora per Allegri che dunque sarebbe seguito in particolare da Arsenal e Roma, con il club di Londra che sembra essere avvantaggiato per la corsa all’ex allenatore della Juventus.