Il Milan trionfa all’Olimpico sulla Roma grazie al gol decisivo di Ante Rebic che tiene i rossoneri a -4 dall’Inter

Il Milan chiamato alla reazione in campionato dopo le due sconfitte consecutive contro Spezia e Inter. Di fronte la Roma che vuole continuare a stupire. I rossoneri devono accorciare le distanze dai nerazzurri e partono subito in maniera aggressiva mettendo sotto i giallorossi. L’occasione più clamorosa capita sui piedi di Ibrahimovic che approfitta dell’errore clamoroso di Pau Lopez ma col tacco non centra la porta. Poco dopo gli viene annullato un gol per fuorigioco e successivamente Kjaer colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La Roma poi entra in partita e mette in difficoltà il Milan con la velocità dei suoi interpreti. La partita, però, si sblocca grazie ad un calcio di rigore trasformato da Frank Kessie che porta in vantaggio i suoi. La Roma fatica a reagire e il primo tempo termina 0-1. Al 5′ del secondo tempo, però, la Roma ruggisce e pareggia con un tiro a giro di Veretout che arriva in doppia cifra. Ibrahimovic, così come Calhanoglu nel primo tempo, chiede il cambio, ma dopo 8 minuti dal pareggio dei giallorossi, ci pensa Rebic a ristabilire il vantaggio della squadra di Pioli. Il gol è quello decisivo perché consente al Milan di vincere all’Olimpico, nonostante l’assalto finale della squadra di Fonseca che reclama anche un rigore nel finale e sfiora il pareggio con Pedro.

Roma-Milan 1-2, Tabellino marcatori

43′ Kessie; 50′ Veretout; 58′ Rebic