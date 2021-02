Infortunio per Hakan Calhanoglu che chiede il cambio nel finale del primo tempo tra Roma e Milan ma non solo: altri due giocatori rossoneri chiedono il cambio

Problemi in casa Milan. Nella sfida in corso tra Roma e Milan si è fermato Hakan Calhanoglu. Nel finale del primo tempo il centrocampista turco ha accusato un fastidio di natura muscolare che lo ha costretto a fermarsi.

Calhanoglu, dopo un ottimo primo tempo, ha chiesto il cambio e così ha dovuto abbandonare il campo, lasciando posto a Brahim Diaz in una partita fondamentale per la stagione rossonera. Le condizioni dell’ex Bayern Leverkusen andranno valutate nei prossimi giorni con il supporto degli esami strumentali. Brutta notizia per Stefano Pioli che dopo il Covid-19, perde ancora una volta il suo trequartista, questa volta per infortunio.

Milan, Ibrahimovic e Rebic chiedono il cambio

Non è l’unico problema per Pioli che perde anche per Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic che hanno chiesto il cambio a metà del secondo tempo, dando spazio a Leao e Krunic. Leggero fastidio muscolare per lo svedese che ha chiesto il cambio, ma le sue condizioni non sembrano troppo preoccupanti. Problema fisico anche per il croato. Cambi precauzionali quelli di Pioli.