Il Liverpool pensa ad una rilevante suggestione per sostituire Klopp: l’intreccio di panchine potrebbe coinvolgere anche Gattuso

Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League. Questo importante risultato negativo si aggiunge ai numerosi fallimenti collezionati dagli azzurri in campionato. Illusoria, per ora, la vittoria di misura contro i rivali della Juventus al San Paolo. La situazione crea sicuramente tensione in terra napoletana e il presidente De Laurentiis starebbe pensando sempre di più a un cambio di Gennaro Gattuso in vista della prossima stagione. L’allenatore ha dichiarato qualche tempo fa di non essersi reso disponibile ad ascoltare offerte da altri club. Ma adesso, conscio di essere sempre più in bilico nella mente della proprietà, potrebbe cominciare a guardarsi attorno in cerca di altre opportunità. È possibile diventi uno dei protagonisti di un rilevante intreccio di panchine con la Premier coinvolta.

Calciomercato, Gerrard al Liverpool: Gattuso il sostituto

Il Liverpool non sta svolgendo una buona stagione fino a questo momento. I ‘Reds’ si stanno rendendo protagonisti di una vera e propria crisi dopo gli innumerevoli recenti successi. La posizione del tecnico Klopp, quindi, pare più incerta e potrebbe essere sostituito senza un miglioramento consistente di risultati. In particolare, il club inglese potrebbe pensare ad una clamorosa suggestione per la panchina.

Si tratta di Steven Gerrard, grandissimo ex calciatore e capitano della squadra, che ad Anfield ha lasciato un fantastico ricordo. Il suo ritorno sarebbe, quindi, ben voluto dalla società e l’agente Jorge Mendes, forte di ciò, potrebbe pensare di offrire le sue prestazioni al presidente Tom Werner. Il tecnico è in forza, attualmente ai Rangers. Gli scozzesi, per rimpiazzare l’attuale allenatore, potrebbero pensare a Gattuso, dando vita ad un vero e proprio intreccio di mercato. Si attendono eventuali aggiornamenti.