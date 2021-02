Il Milan è molto vicino a chiudere un colpo di mercato dal Portogallo: conferme dalla Spagna

Il Milan è impegnato nel posticipo di Serie A contro la Roma, per cercare di accorciare le distanze dall’Inter che sembra essere in fuga. Nel frattempo, però, la società continua a lavorare intensamente in chiave mercato. Sono diversi i profili che i rossoneri stanno seguendo, soprattutto a centrocampo e uno di questi sembra ad un passo.

Stiamo parlando di Otavio Monteiro, centrocampista brasiliano classe ’95 del Porto, accostato al Milan da qualche giorno. Ottima la sua stagione in Primera Liga portoghese: 3 gol e 4 assist in 14 partite e un gol in Champions League. La trattativa tra i rossoneri e i portoghesi è avviata, soprattutto perché il contratto del giocatore è in scadenza a giugno di quest’anno.

Calciomercato Milan, Otavio in chiusura | Battuta la concorrenza del Siviglia

Otavio, punto fermo del Porto, non è intenzionato a rinnovare il suo contratto e questo ha scatenato l’interesse di diversi club di Serie A oltre il Milan, in particolare Inter, Napoli e Roma. I corteggiamenti per il brasiliano arrivano anche dalla Spagna, soprattutto dal Siviglia. Il Milan, però, sembra essere la squadra in vantaggio nei contatti. Otavio è un giocatore molto apprezzato da Maldini per le sue grandi doti di corsa e soprattutto per la sua duttilità, caratteristiche che sta cercando per rinforzare quel reparto.

Dalla Spagna filtrano notizie di un possibile affare in chiusura con il Milan, come riportato da ‘Todofichajes’ che considera battuta la concorrenza del Siviglia. Si attendono conferme nelle prossime ore o nei prossimi giorni, ma i rossoneri sono ad un passo dal chiudere l’affare Otavio dal Porto.