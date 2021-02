Il futuro del tedesco Sule potrebbe essere molto lontano dal Bayern Monaco, la Juventus ci prova a portarlo a Torino

Sul futuro di Niklas Sule, difensore centrale ma all’occorrenza anche terzino destro del Bayern Monaco, pende un grosso punto interrogativo. Il tedesco, classe 1995, ha ancora un anno di contratto con i bavaresi, ma già dalla prossima finestra di calciomercato potrebbe cambiare casacca. La Juventus è alla porta.

Calciomercato Juventus, Sule idea per la difesa | I dettagli

Contro la Lazio, a Roma, nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League ha brillato anche lui, come tutti i suoi compagni. Il difensore centrale del Bayern Monaco Niklas Sule, che contro i biancocelesti ha giocato come terzino destro per l’emergenza in difesa, si è fatto trovare pronto nonostante le prestazioni altalenanti degli ultimi tempi. Sul suo futuro in Baviera, quindi, c’è più di qualche dubbio.

Un contratto in scadenza nel giugno del 2022, Sule vorrebbe guadagnare di più di quanto già non guadagni, mentre il Bayern richiede più costanza. E sulla sua situazione, il CEO Karl-Heinz Rummenigge ha speso qualche parola recentemente: “Al momento ha ancora un altro anno di contratto, in estate ci saranno dei colloqui, e vedremo dove ci porteranno. Se troviamo una soluzione, saremo molto felici di estendere il suo contratto, ma questo sarà possibile solo a determinate condizioni”.

Se le condizioni non dovessero esserci, qualcuno alla porta per accaparrarsi le prestazioni del venticinquenne tedesco già c’è. Una su tutte la Juventus, che ha sicuramente bisogno di mettere mano alla sua difesa e svecchiarla, oltre a doverla rendere più competitiva soprattutto a livello europeo. Ma non è la sola: secondo Sport1, anche il Chelsea sarebbe molto interessato al difensore del Bayern.

Il costo del cartellino, secondo quanto trapela dal canale televisivo tedesco, è valutato intorno ai venticinque milioni di euro, contro i sessanta che aveva raggiunto soltanto nel 2019. E considerato specialmente che i bavaresi lo avevano acquistato nel 2017 per venti milioni di euro dall’Hoffenheim, in cui il giocatore aveva giocato da quando aveva quindici anni.