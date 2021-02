L’addio di Marcelo al Real Madrid a fine stagione è certo, quasi come il suo arrivo alla Juventus, mancano da limare solo gli ultimi dettagli

Dopo quattordici anni, cinque campionati spagnoli, quattro Champions League, quattro Mondiali per club (e altro, ovviamente), la storia d’amore tra Marcelo e il Real Madrid è arrivata al capolinea. Il terzino sinistro brasiliano, in scadenza nel 2022, non fa più parte del progetto del club di Florentino Perez, che non ostacolerà la sua partenza per altri lidi già nella prossima finestra di calciomercato. La destinazione è sempre più l’Italia, sponda Juventus, con alcuni dettagli da limare ancora.

Calciomercato Juventus, Marcelo a un passo | Scoglio contratto

Arrivato nel 2007 dalla Fluminense, l’avventura di Marcelo Vieira da Silva Júnior al Real Madrid si concluderà in estate. E questa è già una certezza. Un’altra è che il club merengues non ostacolerà la sua partenza, perché il terzino sinistro brasiliano, classe 1988, ormai non fa più parte del progetto.

Le voci sull’arrivo alla Juventus sono sempre più insistenti, tanto che ci potrebbero essere già stati dei contatti con la dirigenza dei bianconeri. Il contratto con i Blancos, con cui percepisce 11,7 milioni netti all’anno ed è il secondo giocatore, dopo Hazard, più pagato dell’intera rosa, scadrà nel 2022, ma l’obiettivo non è quello di prenderlo a zero, ma di portarlo a Torino già a partire dal prossimo campionato.

Il costo del cartellino è valutato dal Real Madrid intorno agli otto-dieci milioni di euro, secondo quanto riporta il portale spagnolo todofichajes.com. Una cifra non proibitiva per la Juventus. Il problema, però, potrebbe essere sui numeri dell’ingaggio. Al momento, il club di Andrea Agnelli, sempre secondo quanto rivela il sito della Spagna, pare abbia messo sul piatto un biennale a 12 milioni di euro, quindi sei milioni a stagione, con l’opzione per un terzo anno, sempre alla stessa cifra.

Con l’innesto di Marcelo, la Juventus potrebbe avere un’arma in più sulla fascia sinistra. Ma soprattutto un giocatore di esperienza internazionale, abituato ai grandi palcoscenici.