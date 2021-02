Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile piano dei nerazzurri per far felice Antonio Conte. Una svolta in attacco, via Sanchez per il super big

Altro che addio a fine stagione, al ‘Corriere della Sera’ Antonio Conte ha detto apertamente che gli piacerebbe restare sulla panchina nerazzurra: “Mi avevano sconsigliato l’Inter – le sue parole – Sono per le sfide e questa è la più difficile della mia carriera. Ma non temo i confronti: so che nel mio campo ho da dire e tanto. Futuro? Un allenatore, quando decide di sposare un progetto, è felice se ha la possibilità di lavorare a lungo nello stesso club. Se si è costretti ad andar via dopo poco c’è solo amarezza. Dare la propria impronta e restare per tanti anni è la cosa più bella. E’ anche più semplice lavorare dopo aver seminato bene. Mi piacerebbe ci fosse una continuità in tutto”.

Calciomercato Inter, Cavani il regalo per Conte: ecco le condizioni

L’ingaggio da 12 milioni di euro a stagione, a fronte di un contratto che ha come scadenza giugno 2022, possono per davvero consentire a Conte di proseguire il suo percorso alla guida dell’Inter. Se poi arrivasse lo Scudetto meglio ancora, anzi in tal caso aumenterebbe ancor di più il suo ‘peso’ all’interno del club e per quanto concerne le strategie di calciomercato. Con la conquista del tricolore, che in casa nerazzurra manca da ben undici anni, il tecnico salentino potrebbe chiedere l’acquisto di almeno uno dei suoi ‘pallini’. Kante? Forse proprio lui, ma c’è un altro nome che potrebbe fare: ovvero quello di Cavani. In Inghilterra non danno per certa la permanenza del ‘Matador’ al Manchester United oltre quest’annata, nonostante i ‘Red Devils’ abbiano la possibilità di prolungare per un’ulteriore stagione il suo contratto in scadenza a giugno. L’uruguaiano può aver voglia di tornare in Italia, in quella Serie A che è probabilmente il campionato che più gli si addice.

Se gli inglesi lo lasciassero andare via a zero, non sfruttando l’opzione rinnovo, Marotta e soci (dietro il benestare di Suning o, verosimilmente, della nuova proprietà) potrebbero fiondarsi su di lui offrendogli un contratto biennale o da un anno con opzione da circa 7 milioni di euro netti a stagione. In sostanza l’ingaggio di Alexis Sanchez, che l’Inter e Conte avrebbero intenzione di liquidare al termine della stagione.

