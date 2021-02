L’Inter ha il mercato bloccato ma Marotta vuole comunque provare a regalare a Conte un quarto attaccante: nella lista un attaccante della Premier League

L’Inter è sempre più capolista in Serie A: la netta vittoria di oggi contro il Genoa per 3-0 ha permesso ai nerazzurri di allungare sulla Juventus, visto il pareggio di ieri sera dei bianconeri contro il Verona, e di andare momentaneamente sul + 7 sul Milan che scenderà in campo questa sera all’Olimpico contro la Roma. Lo scudetto è davvero una possibilità concreta per l’Inter e vincerlo renderebbe grandiosa una stagione molto complicata, soprattutto dal punto di vista societario.

La società vive un momento di grave difficoltà e quindi il mercato è chiuso e probabilmente lo sarà anche per tutta la sessione estiva, ma nulla è certo. Infatti il d.s Beppe Marotta lavora dietro le quinte e sta cercando comunque di mettere a segno qualche colpo. Antonio Conte ha più volte espresso la necessità di avere un’altro centravanti di ruolo e la società vorrebbe accontentarlo.

Calciomercato Inter, idea Martial dallo United | Notizie dall’Inghilterra

Uno dei nomi che è circolato nelle ultime ore in Inghilterra è quello di Anthony Martial. Il francese piace al tecnico leccese e il Manchester United potrebbe essere disposto a cederlo, come riportato dal Daily Express. I Red Devils, però, vorrebbero puntare tutto su Erling Haaland che è marcato stretto anche dal Real Madrid.

La clausola del norvegese è di 75 milioni di euro che parte, però, nell’estete del 2022. Quest’anno la cifra per prelevarlo dal Borussia Dortmund è di 100 milioni. I Red Devils non hanno fretta di cedere Martial che ha ancora tre anni di contratto con il club inglese ma l’Inter vuole provare a portarlo a Milano per regalare a Conte un quarto attaccante di assoluto livello. Dopo Sanchez e Lukaku potrebbe approdare alla Scala del calcio anche il francese ex Monaco.