La Juventus non riesce a vincere contro il Verona di Ivan Juric ed i tifosi si scatenano sui social: attacchi a Pirlo e non solo

Il match dello Stadio Bentegodi tra Juventus e Verona temina 1-1. Al vantaggio di Cristiano Ronaldo arrivato nei primi minuti della ripresa risponder Barak, con un colpo di testa che supera Szczesny. I bianconeri non riescono a sfruttare l’occasione di portare a casa tre punti fondamentali per il proseguo della stagione, cercando di accorciare e mettere pressione ad Inter e Milan che giocheranno domani rispettivamente contro Genoa e Roma.

Dopo il pareggio ovviamente i tifosi juventini non possono essere contenti, anche perché nei minuti finali la squadra di Andrea Pirlo ha subito molto, rischiando anche di andare sotto. La partita di questa sera dunque torna a far scatenare le critiche dei tifosi, che sui social si scagliano ancora una volta contro il tecnico bianconero, ma non solo.

Verona-Juventus, Pirlo nell’occhio del ciclone sui social: tifosi furibondi

La Juventus mostra il fianco al Verona negli ultimi venti minuti, e subisce il gol del pareggio di Barak. Poche occasioni create dalla squadra bianconera e molti pericoli corsi, soprattutto nel finale. Una prestazione come quella di oggi non può che fa arrabbiare i tifosi juventini, che usano i social proprio per dire la loro, scagliandosi soprattutto contro il tecnico Andrea Pirlo. In molti infatti lamentano il fatto che la sua squadra non ha idee e non ha gioco.

La cosa peggiore non è che qualcuno ci ha creduto ad inizio stagione, ma che ci sia ancora qualcuno che ci crede ora a #Pirlo allenatore di questa @juventusfc. #VeronaJuventus #VeronaJuve #jvtblive — Ale Scorny★★★ (@AleScorny) February 27, 2021

Le critiche vanno però anche alla società, che secondo i tifosi bianconeri dovrebbero prendere dei provvedimenti nei confronti di Andrea Pirlo. Tra i vari commenti c’è anche chi chiede un ritorno di Beppe Marotta nella dirigenza, che al momento è all’Inter.