Un positivo al Covid è stato individuato nel gruppo squadra del Verona, poco prima del match con la Juventus

Questa sera alle 20:45 è in programma Verona-Juventus allo stadio Bentegodi. Ieri doveva giocarsi Torino-Sassuolo, rinviata per i tanti casi Covid. A poche ore dal fischio d’inizio, è stato individuato un positivo anche nel Verona, come reso noto dal club scaligero sul proprio sito. Di seguito, il comunicato ufficiale: “Verona – Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario“.