Calciomercato Roma, non solo Benfica: anche il Porto su Paulo Fonseca

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è al centro di diverse voci di calciomercato in vista della prossima stagione

Alla vigilia della super sfida della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A, Roma-Milan, c’è spazio anche per parlare del futuro di Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso è, da diverse settimane, un nome molto chiacchierato in vista della prossima stagione. Si è parlato con insistenza della possibilità di vedere Massimiliano Allegri sulla panchina capitolina nel campionato 2021/2022 e, contestualmente, sono iniziate a circolare diverse indiscrezioni sul futuro del trainer portoghese. Oltre al Benfica, con l’attuale tecnico Ruben Amorim attenzionato da club della Premier League, si è parlato addirittura del Real Madrid, se dovesse divorziare alla fine della stagione in corso da Zinedine Zidane, sogno neanche tanto nascosto del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Ma non sono le sole.

Stando, infatti, ad alcune indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, anche il Porto segue con attenzione la vicenda, nel caso in cui dovesse decidere di divorziare dall’attuale guida tecnica, Sergio Conceiçao. E si tratterebbe di un ritorno, vista la precedente esperienza nella stagione 2013/2014. Al momento, è bene specificarlo, si tratta di semplici indiscrezioni, nessun passo ufficiale è stato mosso dalle varie parti in causa. Ma, se la Roma e Paulo Fonseca dovessero decidere di separarsi, per il 47enne allenatore si aprirebbero diverse opportunità. Nel frattempo, l’attenzione è tutta sulla sfida di domenica contro il Milan, sulla corsa ad un posto nella prossima edizione della Champions League e sul cammino in Europa League, con la sfida degli ottavi contro la sua ex squadra, lo Shakhtar Donetsk.

Alessio Lento