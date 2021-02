Il Milan non smette di lavorare sul calciomercato e pensa al colpo a parametro zero: c’è la mossa per Otavio, trattative avanzate

Non è sicuramente un momento facile quello che sta vivendo il Milan, che nelle ultime due giornate di Serie A ha collezionato due sconfitte rispettivamente contro Spezia (per 2-0) e Inter (per 3-0). Con questi due risultati negativi non solo è stata persa la vetta della classifica dopo diversi mesi, ma si è anche creato un distacco di quattro punti con la compagine nerazzurra.

L’obiettivo iniziale del Milan però era chiaramente differente da quello dello scudetto, ma gli ottimi risultati ottenuti ottenuti con il passare del tempo e la continuità mostrata dalla compagine allenata da Stefano Pioli avevano dato maggiore fiducia all’ambiente che a questo punto sogna anche qualcosa in più dell’obiettivo qualificazione in Champions League. Il quarto posto resta comunque la priorità ma a questo punto nulla vieta di sognare anche traguardi più importanti.

Calciomercato Milan, trattative avanzate per la firma di Otavio a parametro zero

La squadra non smette di lavorare sul campo per fare bene in ogni competizione e, dopo aver eliminato la Stella Rossa giovedì scorso, è dal Manchester United agli ottavi di finale. Intanto la società osserva la situazione e continua a programmare nuovi colpi di calciomercato per il futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, infatti, la società sembra essere ancora interessata a Otavio, per il quale girano diverse voci ormai da molte settimane.

Il calciatore ha un contratto in scadenza a giugno di quest’anno e su di lui sembra esserci un altro club di Serie A, ovvero la Roma. Il giornalista ha fatto sapere tramite Twitter che i rossoneri sarebbero già in trattative avanzate per Otavio e si cerca la chiusura per il colpo a parametro zero per la prossima estate. Sono in corso i colloqui con l’agente Evandro Schmidt e si lavora per un contratto di tre anni (fino al 2025) da 3 milioni di euro a stagione.

#ACMilan are in advanced talks to sign #Porto’s midfielder #Otavio as a free agent on next summer. Talks ongoing with his agent Evandro Schmidt for a contract until 2025 (€3M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 26, 2021

In questa stagione Otavio ha disputato 24 presenze tra campionato e coppe e ha siglato anche quattro reti fino a questo momento.